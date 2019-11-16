Футбол
РЕН ТВСборные Германии и Нидерландов вышли в финал Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
|41′
Леон Горетцка
|49′
Тони Кроос
|55′
|68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
|68′
Робин Кох
|75′
|78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
|83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
|84′
|84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
|90′+1′
Германия
Расстановка 4‑3‑3
1
Нойер
13
Клостерманн
4
Гинтер
2
Кох
14
Шульц
21
Гюндоган
6
Киммих
8
Кроос
2 ×
18
Горетцка
16
Руди
10
Брандт
1
Гутор
21
Матвейчук
3
Мартынович
4
Наумов
5
Поляков
2
Драгун
18
Маевский
6
Бессмертный
11
Скавыш
17
Лисакович
22
Стасевич
Беларусь
Расстановка 4‑3‑3
Сборные Германии и Нидерландов за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в финал Евро-2020. Германская сборная разгромила сборную Белоруссии со счетом 4:0. Два гола забил Тони Кроос (на 55-й и 83-й минуте). Также мячи забили Маттиас Гинтер (41-я) и Леон Горецка (49-я).
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Северная Ирландия — Нидерланды: островитяне вряд ли победят в матче ЧЕ-2020
Bookmaker-ratings.ru15 ноября в 09:40
Германия — Белоруссия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года
LiveSport.ru15 ноября в 00:45
Голландия впервые сыграла вничью в отборе Евро-2020, не забив Северной Ирландии – 0:0
Sports.ruвчера в 09:48
Гол Влашича вдохновил Хорватию, команду Промеса вывела на Евро нулевая ничья
Спорт-Экспрессвчера в 17:45
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