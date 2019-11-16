Сборные Германии и Нидерландов за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в финал Евро-2020. Германская сборная разгромила сборную Белоруссии со счетом 4:0. Два гола забил Тони Кроос (на 55-й и 83-й минуте). Также мячи забили Маттиас Гинтер (41-я) и Леон Горецка (49-я).

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финал Евро-2020

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Наука Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.

Общество Диетолог назвала наименее вредные сладости Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.

Происшествия В Приморье рухнула стена жилого дома В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.

Происшествия На Кубани похоронили Анастасию Ещенко Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Спорт В Союзе биатлонистов России произошел скандал Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.

Футбол Сербия — Украина: убедительная статистика украинцев не впечатлила букмекеров В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.

ЖКХ В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением В многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава возникли проблемы с водоснабжением, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Политика Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Политика Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.