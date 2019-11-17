Футбол

RT на русскомRT на русскомНидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Германия — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
41′
Леон Горетцка
49′
Тони Кроос
55′
68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
68′
Робин Кох
75′
78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
84′
84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
90′+1′
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Голландия впервые сыграла вничью в отборе Евро-2020, не забив Северной Ирландии – 0:0

Sports.ruвчера в 09:48

Гол Влашича вдохновил Хорватию, команду Промеса вывела на Евро нулевая ничья

Спорт-Экспрессвчера в 17:45

Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

Чемпионатвчера в 16:35

Нидерланды с Промесом вышли на Евро. Поляки с Крыховяком помогли Дзюбе. Видео

Матч ТВвчера в 14:18

Сборные Германии и Нидерландов квалифицировались на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 16:38

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 16:52

Сборные Нидерландов и Германии вышли на Евро-2020

РБКвчера в 18:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Газета.Ru 04:34
Происшествия

В Минобороны Украины назвали данные о потерях при новых взрывах в Балаклее

Военное обозрение 04:37
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Стрельба произошла на Новом Арбате в Москве

В одном из клубов на Новом Арбате произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.
Газета.Ru 03:17
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Известия 04:44
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Общество

Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву

Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Известия 03:45
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ вчера в 14:31
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400

РИА Новости 04:20
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском вчера в 16:39
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM 02:44
Футбол

Стюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши

Metaratings 04:47
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
ЖКХ

На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
REGNUM 00:28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Происшествия

На видео попала жесткая посадка частного самолета под Петербургом

Neva.Today вчера в 11:31
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Вести.Ru 00:33
Происшествия

Два человека погибли в Подмосковье, отравившись неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцове два человека скончались, а ещё трое экстренно были доставлены в больницу после отравления неизвестной жидкостью.
Свободная Пресса 04:50
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Авто

В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем

Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 07:17
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное