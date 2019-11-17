Футбол
RT на русскомНидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
|41′
Леон Горетцка
|49′
Тони Кроос
|55′
|68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
|68′
Робин Кох
|75′
|78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
|83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
|84′
|84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
|90′+1′
Германия
Расстановка 4‑3‑3
1
Нойер
13
Клостерманн
4
Гинтер
2
Кох
14
Шульц
21
Гюндоган
6
Киммих
8
Кроос
2 ×
18
Горетцка
16
Руди
10
Брандт
1
Гутор
21
Матвейчук
3
Мартынович
4
Наумов
5
Поляков
2
Драгун
18
Маевский
6
Бессмертный
11
Скавыш
17
Лисакович
22
Стасевич
Беларусь
Расстановка 4‑3‑3
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.
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Голландия впервые сыграла вничью в отборе Евро-2020, не забив Северной Ирландии – 0:0
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