Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть ЕВРО-2020

Северная Ирландия — Нидерланды
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
11′
Мартен де Рон
30′
Йоэл Велтман
36′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
Стивен Дэвис
40′
Джордж Сэвилл
Майкл Смит
58′
65′
Стевен Бергейс
Люк де Йонг
Корри Эванс
Ниалл Макгинн
70′
Джамал Льюис
Джордан Томпсон
81′
Стюарт Даллас
84′
90′
Райан Бабел
Натан Аке
Футболисты сборных Германии и Нидерландов пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Сборная Германии в субботу в Мёнхенгладбахе в рамках группы C разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0.
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