Футболисты сборных Германии и Нидерландов пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Сборная Германии в субботу в Мёнхенгладбахе в рамках группы C разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0.

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть ЕВРО-2020

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