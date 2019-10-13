Футболисты сборной Уэльса на своем поле сыграли вничью с командой Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы E, прошедшая в воскресенье в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1.

Сборные Хорватии и Уэльса сыграли вничью в матче отбора ЕВРО-2020

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