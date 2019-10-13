Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборные Хорватии и Уэльса сыграли вничью в матче отбора ЕВРО-2020

Уэльс — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
9′
Никола Влашич
15′
Домагой Вида
Гарет Бэйл
45′+3′
45′+4′
Деян Ловрен
46′
Матео Ковачич
Иван Ракитич
46′
Бруно Петкович
Итан Ампаду
Джозефф Моррелл
50′
Киффер Мур
57′
64′
Бруно Петкович
Анте Ребич
Джонатан Уильямс
Харри Уилсон
68′
85′
Иван Ракитич
Джо Аллен
86′
Киффер Мур
Тайлер Робертс
86′
89′
Лука Модрич
90′
Лука Модрич
Милан Бадель
Дэниел Джеймс
90′+7′
Футболисты сборной Уэльса на своем поле сыграли вничью с командой Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы E, прошедшая в воскресенье в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1.
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