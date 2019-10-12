Футбол
РИА НовостиСборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
|30′
|35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
|42′
|47′
Сауль Ньигес
|61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
|63′
|64′
Дани Себальос
Санти Касорла
|78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
|81′
Серхио Рамос
|81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
|83′
|88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
|90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
|90′+4′
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
5
Ховланд
3
Айер
2
Алеэсами
9
Сёрлот
15
Берге
21
Йонсен
18
Сельнэс
20
Эдегор
7
Кинг
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Альбиоль
15
Рамос
4
Мартинес
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
19
Родриго
16
Эрнандес
20
Касорла
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прогноз и ставка на матч Норвегия - Испания, 7-й тур квалификации чемпионата Европы 2020
ODDS.ru11 октября в 08:29
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
МИД России обвинил США в попытках подорвать деятельность ООН
В МИД России заявили, что задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации.
Газета.Ru 04:57
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
РИА Новости 11:56
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
РИА Новости 09:16
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Финансы
Эксперт оценил золотой маневр России с госдолгом США
Рона О'Коннелл высоко оценила "золотой маневр" Москвы и назвала три причины для его проведения.
Народные новости вчера в 08:51
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Армия и оружие
Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Политическая Экспертиза 12:35
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Культура
Танцовщица из Красноярского края второй раз штурмует проект «ТАНЦЫ»
Танцовщица Кристина Леваш из Сосновоборска (Красноярский край) второй раз пытается пробиться в проект «ТАНЦЫ».
АиФ Красноярск вчера в 06:26
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Футбол
Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Чемпионат 12:25
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Питерский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ.
Спорт-Экспресс 12:15
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Гаджеты
Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7
Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.
Дни24 вчера в 18:02
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Армия и оружие
Назван виновник утечки данных о российском супероружии
В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Космос
NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы
Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.
OAnews 07:47
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Происшествия
В Ростовской области в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок
Ребенок и трое взрослых погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщает местное интернет-издание Donday.
РБК 12:41