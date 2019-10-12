Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1.
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