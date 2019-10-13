Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1.

Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020

Политика Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

Кино Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.

Шоу-бизнес Суд поставил точку в деле о разделе имущества Юлии Началовой Певица скончалась в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. Долгая судебная тяжба о разделе наследства Юлии Началовой, наконец, завершилась.

Технологии Telegram может отложить запуск своей криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.

Политика Саудовская Аравия опровергла свою причастность к атаке на иранский танкер Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль Джубейр на брифинге для журналистов, организованном РФПИ накануне визита президента России Владимира Путина в королевство, исключил причастность своей страны к инциденту с иранским танкером в Красном море.

Транспорт Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.

Общество Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Происшествия В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Политика Путин рассказал о своем отношении к Twitter Трампа Президент России Владимир Путин заявил, что не читает Twitter своего американского коллеги Дональда Трампа, но считает его мнение важным для мира.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.

Здоровье Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».

Армия и оружие Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.

Шоу-бизнес Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.