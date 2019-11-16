Футболисты сборной России в субботу в своем заключительном домашнем матче в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 сыграют против команды Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. После восьми игр российская сборная, набрав 21 очко, занимает в группе I второе место.

Сборные России и Бельгии в Петербурге сыграют за первое место в отборе ЕВРО

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