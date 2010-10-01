Первый тайм отборочного матча «Евро-2020» между сборными России и Шотландии закончился ничейным результатом. Команды не смогли отличиться забитыми голами.

Сборные России и Шотландии не забили друг другу в первом тайме

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