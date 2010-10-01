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Экономика сегодняЭкономика сегодняСборные России и Шотландии не забили друг другу в первом тайме

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Первый тайм отборочного матча «Евро-2020» между сборными России и Шотландии закончился ничейным результатом. Команды не смогли отличиться забитыми голами.
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Россия — Шотландия — 4:0, Евро-2020, Дзюба, Оздоев, Комличенко

Чемпионат10 октября в 18:55

Сборные России и Шотландии не забили друг другу в первом тайме

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