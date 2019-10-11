Сборная России готовится сделать предпоследний шаг к выходу в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В четверг команда Станислава Черчесова сыграет против Шотландии. Британский соперник россиян назвал стартовый состав на этот матч.

Сборная Шотландии определилась со стартовым составом на матч с Россией

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