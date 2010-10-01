Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.

Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020

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