Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020

Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
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Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020

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