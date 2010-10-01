Футбол
ЧемпионатСборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
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Италия, Голландия, Англия, Испания, Германия, Украина. Кто не попадет на Евро в одну группу с Россией?
Спорт-Экспресс10 октября в 17:25
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Экономика
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«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Хоккей
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Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
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