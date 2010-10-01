Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом говорится в документе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), посвященном жеребьевке группового этапа Евро-2020.

Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА

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