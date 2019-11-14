Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Встреча, проходившая на стадионе «Али Сами Йен» в Стамбуле, завершилась со счётом 0:0.

Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020

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