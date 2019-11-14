Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020

Турция — Исландия
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
8′
24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
36′
Арнор Траустасон
63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
81′
Окай Йокушлу
82′
84′
Колбейн Сигторссон
85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
87′
Дженгиз Ундер
90′+1′
Зеки Челик
90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
90′+4′
Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Встреча, проходившая на стадионе «Али Сами Йен» в Стамбуле, завершилась со счётом 0:0.
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