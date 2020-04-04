Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВСценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу. Анна Попова пояснила, что ранее эксперты рассчитывали несколько разных сценариев. Это связано с тем, что в стране в течение двух месяцев приняли все необходимые меры.
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Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

РИА Новости07:04

Попова заявила о развитии ситуации с вирусом по оптимистичному сценарию

РБК06:10

Попова заявила, что Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

ТАСС04:47

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

Вести.Ru05:24

Глава Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 развивается по оптимистичному сценарию

Коммерсантъ05:23

Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в РФ как оптимистическую

Известия05:00

Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией

Российская газета06:10
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Политика

Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление

Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Вести.Ru 10:35
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
REGNUM 09:32
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Ярославской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом, сообщил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:44
Общество

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
News.ru 09:22
Кино

В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»

В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 11:07
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

Пензенцам сообщили об изменениях в режиме самоизоляции

Накануне о продлении нерабочих дней сообщил президент страны. Глава региона пояснил, какие будут изменения в регионе.
Smi58.ru 06:37
Биатлон

Назван новый кандидат на место Драчева в СБР

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал имя возможного сменщика Владимира Драчева на посту главы СБР.
Спорт день за днем вчера в 10:05
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

Власти намерены возобновить вывоз россиян из-за рубежа

Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:16
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Футбол

Российский футболист «Зандхаузена» Жиров рассказал об обстановке в Германии

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал об обстановке в Германии в условиях карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 09:21
Происшествия

Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь

Людям, пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Орехо-Зуеве, будет выплачена материальная помощь.
ТАСС 11:04
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
ТАСС вчера в 07:07
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Наука

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 23:55
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Целое село закрыли на карантин по коронавирусу в Оренбургской области

Село Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области закрыли на карантин по коронавирусу, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Новотроицк.рф 07:27
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band

Деловое.ТВ вчера в 09:49
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам

Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.
Уральский меридиан 08:55
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Здоровье

Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя

Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
REGNUM 08:55
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Происшествия

Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области

В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
Коммерсантъ 09:18
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