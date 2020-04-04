Коронавирус
Деловое.ТВСценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу. Анна Попова пояснила, что ранее эксперты рассчитывали несколько разных сценариев. Это связано с тем, что в стране в течение двух месяцев приняли все необходимые меры.
Читать в источнике
Оценить255
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах
Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Общество
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.
Футбол
В семье главного тренера «Ростова» Карпина родилась дочь
Карпин и Гордеева поженились летом 2017 года, в сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
Не исключением стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Здоровье
Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом
По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
На Украине гражданам предписано всегда иметь при себе паспорта
Граждане Украины, выходя из дома, должны иметь при себе удостоверение личности, позволяющее проверить не предписано ли человеку находиться в настоящее время на самоизоляции, заявила 4 апреля пресс-служба Департамента коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины в публикации на сайте ведомства.
Общество
Режим полной самоизоляции продлится в Оренбуржье до 12 апреля
Фото: из Instagram Дениса Паслера Режим нерабочих дней и полной самоизоляции продлится в Оренбургской области по 12 апреля, сообщил губернатор Денис Паслер в ходе прямого эфира в Instagram.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».