Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу. Анна Попова пояснила, что ранее эксперты рассчитывали несколько разных сценариев. Это связано с тем, что в стране в течение двух месяцев приняли все необходимые меры.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

Общество В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Происшествия Арестован вице-губернатор Кировской области Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Здоровье Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество На Украине гражданам предписано всегда иметь при себе паспорта Граждане Украины, выходя из дома, должны иметь при себе удостоверение личности, позволяющее проверить не предписано ли человеку находиться в настоящее время на самоизоляции, заявила 4 апреля пресс-служба Департамента коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины в публикации на сайте ведомства.