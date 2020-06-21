с чего всё началось

Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы". Об этом рассказал его коллега по проекту актер Дмитрий Лысенков в беседе с "Комсомольской правдой".

Сцены с Ефремовым вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

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