Общество
ИзвестияСцены с Ефремовым вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы". Об этом рассказал его коллега по проекту актер Дмитрий Лысенков в беседе с "Комсомольской правдой".
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с чего всё началось
Актера Михаила Ефремова, с участием которого произошло смертельное ДТП, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы», эпизоды планируется переснять с другим актером, сообщил в интервью «Телепрограмме» Дмитрий Лысенков.Rambler News Service14:06
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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
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Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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