с чего всё началось

Сотрудники налогового отдела Российской федеральной службы сообщили, что счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова заблокировали. Теперь поп-король не сможет воспользоваться собственными деньгами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Общество Россияне стали лучше относиться к Финляндии Опросы, проведённые Левада-Центром для финского Министерства иностранных дел, показали, что с 2017 года число россиян, хорошо или очень хорошо относящихся к Финляндии, выросло на 3%. Положительно к этой североевропейской стране относятся трое из четырёх граждан РФ (71%).

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Футбол Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Гаджеты Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».

Игры В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6 Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.

Культура Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.

Армия и оружие Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.

Футбол Семак верит в голы Азмуна и ценит щедрость Дзюбы Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Авто Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.

Политика США стали лидерами по количеству инвестиций в российскую экономику Общая сумма инвестиций США в Россию достигает 39,1 млрд долларов, что превосходит немецкие инвестиции, несмотря на тесные экономические связи между Берлином и Москвой.

Гаджеты Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.

Шоу-бизнес Певица Адель подала на развод с мужем Ранее сообщалось, что популярная британская певица Адель рассталась со своим мужем, американским бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет совместного брака.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.

Футбол «Лион» упустил победу в матче с «Амьеном» Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".