IT-компания Panda Doc сообщила о блокировке своих счетов в Белоруссии. Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.