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Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы

IT-компания Panda Doc сообщила о блокировке своих счетов в Белоруссии. Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.В источнике
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Коммерсантъ

PandaDoc сообщила о блокировке счетов после ареста топ-менеджеров в Белоруссии

Коммерсантъ11:35
Forbes

IT-стартап героя фильма Дудя заявил о блокировке счетов в Белоруссии

Forbes08:24
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

РБК10:23
Газета.Ru

Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

Газета.Ru11:19
REGNUM

В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc

REGNUM07:53
Дождь

«Мы не можем выплатить зарплату 250 сотрудникам». Компания PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

Дождь07:47
РИА Новости

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

РИА Новости07:38
КП - Беларусь

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

КП - Беларусь08:14

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
РИА Новости06:15
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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