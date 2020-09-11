Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы
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IT-компания Panda Doc сообщила о блокировке своих счетов в Белоруссии. Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.В источнике
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