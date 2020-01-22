Экономика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruСчета и имущество оператора газохранилищ Украины были арестованы

Арест наложен на все имущество и средства на счетах Укртрансгаза. «Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с Укртрансгаза в пользу Финансовой компании Фин - Инвест», - пояснил оператор.
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Счета и имущество оператора газохранилищ Украины были арестованы

Neftegaz.ruвчера в 15:19

Оператор газохранилищ Украины сообщил об аресте своих счетов и имущества

ТАСС21 января в 13:41

Счета Укртрансгаза арестованы – компания грозится саботировать отопительный сезон на Украине

Новостной фронтвчера в 06:59

Арест счетов «Укртрансгаза»: отопительный сезон на Украине под угрозой

REGNUMвчера в 04:45

Арестованы счета «Укртрансгаза»

Нефтегазовая вертикальвчера в 03:18

Арестованы счета компании-оператора газохранилищ Украины

ИА REXвчера в 03:00

Украину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

Lenta.ruвчера в 11:40
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Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

REGNUM вчера в 12:55
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Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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BFM.ru 21 января в 09:33
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Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
РИА Новости вчера в 22:12
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
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Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
РИА Новости вчера в 15:50
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Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

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Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае из-за телевизора

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме на юге Красноярского края.
ФАН 01:25
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
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Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки

Национальная служба новостей вчера в 08:43
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 21 января в 07:25
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 21 января в 13:20
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«Авангард» расторг контракт с Касаевым

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев покинул курский "Авангард".
Soccer.ru вчера в 20:49
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В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
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Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии

Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии Ветераны биатлона взяли два золота, два серебра и бронзу.
Екатеринбург-ТВ вчера в 22:13
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Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
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Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру вчера в 13:18
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ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Коммерсантъ вчера в 19:18
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Россияне стали реже менять смартфоны

Увеличение спроса взвинтило цены, смартфоны стали дороже примерно на 1 тыс. рублей.
Мир Белогорья 21 января в 08:07
Шоу-бизнес

Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер

В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
MOS.news вчера в 22:46
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Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
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Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
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РБК вчера в 23:00
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В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
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