Экономика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruСчета и имущество оператора газохранилищ Украины были арестованы

Арест наложен на все имущество и средства на счетах Укртрансгаза. «Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с Укртрансгаза в пользу Финансовой компании Фин - Инвест», - пояснил оператор.
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