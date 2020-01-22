Экономика
Neftegaz.ruСчета и имущество оператора газохранилищ Украины были арестованы
Арест наложен на все имущество и средства на счетах Укртрансгаза. «Частным исполнителем было открыто исполнительное производство по взысканию средств с Укртрансгаза в пользу Финансовой компании Фин - Инвест», - пояснил оператор.
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Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
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Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
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Число умерших выросло практически в два раза, сообщает South China Morning Post.
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На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
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Новый министр здравоохранения назначен в РФ
Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
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В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда России.
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Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.