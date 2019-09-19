Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС

ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.
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ФНС требует отчётов о счетах в Британии и её офшорах

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Rambler News Service09:01

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Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС

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Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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