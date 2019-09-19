Экономика
КоммерсантъСчета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС
ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
В Москве задержали полицейского, расстрелявшего своих коллег возле станции метро «Рязанский проспект», сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:40
Политика
Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Видео Петра Чернышева из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк
По слухам, мужчина пришел навестить жену Анастасию Заворотнюк. Родные и близкие актрисы проводят все время в столичной клинике.
Комсомольская правда 17 сентября в 10:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Общество
Oxxxymiron устроил чтения в поддержку фигурантов «московского дела»
Завершился спектакль речью самого Oxxxymironа, призвавшего освободить фигурантов «московского дела». О чтениях было объявлено накануне.
Эхо Москвы 10:03
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Администрация президента России не может быть адресатом акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова, считает Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ
По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.
Московский Комсомолец 10:20
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Авто
FAW привезет в Россию бюджетный седан Besturn B30
Компания FAW анонсировала старт продаж в России седана Besturn B30, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте представительства марки.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 03:19
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 17 сентября в 14:37
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59