ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.

Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС

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