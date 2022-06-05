После того, как Россия 11 мая в ответ на санкции Запада прекратила поставки природного газа в германские федеральные земли, немецким управляющим домовым компаниям приходится включать в коммунальные счета так называемые газовые надбавки.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что на девятом Саммите Америк президент США Джо Байден попробует убедить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого Дома.
Новая модель будет называться Sega Mega Drive Mini 2. Ретроконсоль будет иметь 50 встроенных игр, которые пользовались популярностью на платформах Mega Drive и Mega CD, среди которых имеются портированные с аркадных автоматов проекты и то, что компания называет «таинственным новым творением».
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
Свыше 410 000 украинских беженцев в Германии планируют подать бумаги на получение базового пособия по безработице, информирует газета Welt am Sonntag со ссылкой на сведения Федерального агентства по труду ФРГ, пишет eadaily.com.