Проблема в том, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.

Ведомство сообщает, до 20% запланированных работ не выполняются из-за их недостаточной организации региональными операторами, длительности конкурсных процедур и срыва обязательств подрядчиками. Недостаточная финансовая устойчивость региональных программ капремонта — еще одна проблема, по мнению СП.

Счетная палата: «Программы капремонта в регионах не справляются»

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