Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruСчетная палата: «Программы капремонта в регионах не справляются»

Ведомство сообщает, до 20% запланированных работ не выполняются из-за их недостаточной организации региональными операторами, длительности конкурсных процедур и срыва обязательств подрядчиками. Недостаточная финансовая устойчивость региональных программ капремонта — еще одна проблема, по мнению СП.
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Светлана Орлова
Проблема в том, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
— Светлана Орлова, политикПетербургский дневник 05 ноября в 16:17

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