Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

с чего всё началось

Счетная палата РФ изучила первые результаты запущенных в стране нацпроектов. Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.

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