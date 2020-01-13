Экономика
ГлобалМСК.руСчетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Счетная палата РФ изучила первые результаты запущенных в стране нацпроектов. Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
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с чего всё началось
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.РБКвчера в 16:00
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Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов
Национальная служба новостей02:15
Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства
Коммерсантъвчера в 16:59
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