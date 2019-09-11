Экономика
Газета.RuСчетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. Сообщается, что нарушений было выявлено на сумму в 426,2 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Политика
«Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа
Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на поставки из Европы через реверс.
Ruposters.ru вчера в 11:39
Политика
Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле
Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 05:33
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском 18:04
Футбол
Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 16:24
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия
Ураган «Фернанд» повредил около 400 школ в Мексике
Около 400 школ пострадали от обрушившегося на мексиканский штат Нуэво-Леон тропического шторма «Фернанд», передает телеканал Televisa.
REGNUM 19:08
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone и iPad
Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad.
URA.Ru 14:36
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи
Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета вчера в 07:09
Происшествия
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4
Аргументы и Факты вчера в 23:58
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол
Азар тренировался в общей группе «Реала»
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:43
Происшествия
Модель, обвинившую Неймара в изнасиловании, заподозрили во лжи
Полиция города Сан-Паулу возбудила уголовное дело в отношении модели Нажилы Триндади, которая в мае этого года обвинила в изнасиловании нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара.
News.ru 13:27
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
REGNUM 00:20
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»
Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Космос
Пожар сорвал запуск японского корабля к МКС
Возгорание на стартовой площадке стало причиной отмены запуска японского грузового корабля HTV-2 «Белый аист 8» к Международной космической станции (МКС).
Ридус 18:11