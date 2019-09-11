Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. Сообщается, что нарушений было выявлено на сумму в 426,2 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год

ТАСС18:04

Счетная палата указала на недостаточную надежность прогнозов Минэкономразвития

BFM.ru17:39

Счетная палата выявила бюджетных нарушений на 426 млрд рублей

РЕН ТВ17:13

Счетная палата выявила нарушений на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год

Коммерсантъ18:38

Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд

Российская газета17:15

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд руб

РБК19:11

Счетная палата рассказала о провале госпрограмм и бюджетных нарушениях на 426 млрд рублей

URA.Ru17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Финансы

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Политика

Путин уволил 30 генералов и полковников

В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Политика

«Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа

Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на поставки из Европы через реверс.
Ruposters.ru вчера в 11:39
Политика

Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 05:33
Политика

В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском 18:04
Футбол

Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ

На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 16:24
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия

Ураган «Фернанд» повредил около 400 школ в Мексике

Около 400 школ пострадали от обрушившегося на мексиканский штат Нуэво-Леон тропического шторма «Фернанд», передает телеканал Televisa.
REGNUM 19:08
Экономика

В России увеличат детские пособия

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone и iPad

Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad.
URA.Ru 14:36
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика

Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи

Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета вчера в 07:09
Происшествия

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4

Аргументы и Факты вчера в 23:58
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол

Азар тренировался в общей группе «Реала»

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:43
Происшествия

Модель, обвинившую Неймара в изнасиловании, заподозрили во лжи

Полиция города Сан-Паулу возбудила уголовное дело в отношении модели Нажилы Триндади, которая в мае этого года обвинила в изнасиловании нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара.
News.ru 13:27
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
REGNUM 00:20
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика

В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»

Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Космос

Пожар сорвал запуск японского корабля к МКС

Возгорание на стартовой площадке стало причиной отмены запуска японского грузового корабля HTV-2 «Белый аист 8» к Международной космической станции (МКС).
Ридус 18:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное