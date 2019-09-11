Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. Сообщается, что нарушений было выявлено на сумму в 426,2 млрд рублей.

Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

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