Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. Сообщается, что нарушений было выявлено на сумму в 426,2 млрд рублей.
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Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета-2018

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Счетная палата указала на недостаточную надежность прогнозов Минэкономразвития

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