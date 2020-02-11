Общество

SaratovnewsSaratovnewsСчетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области

Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Rambler News Serviceвчера в 16:59

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Суть событий вчера в 01:09
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 04:25
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Lenta.ru вчера в 07:34
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие

Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии

Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Известия 05:42
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Здоровье

В Челябинске еще на неделю могут продлить карантин в школах

Сегодня на заседании оперативного областного штаба было рекомендовано продлить приостановку учебного процесса для всех классов с 1-го по 11-й во всех школах города и области до следующего вторника, 18 февраля.
Челябинский обзор 04:51
Политика

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Газета.Ru 04:53
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
Авто

Три главных седана и кроссовера этой весны. Все, что известно

66.ru 04:44
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Наука

На территории Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Технологии

Игроков в Red Dead Online атакуют двухголовые скелеты

News.ru 04:33
Общество

Роскомнадзор разблокировал более 2 миллионов IP-адресов

Свыше двух миллионов IP-адресов разблокированы Роскомнадзором. Это следует из данных мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Компания 03:25
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Lenta.ru 04:32
Шоу-бизнес

Ирина Пегова станцевала в новом клипе Агутина в обтягивающем платье

Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа Леонида Агутина, фотографией со съемок актриса из Нижегородской области поделилась с подписчиками в Instagram.
Время Н 02:20
Хоккей

Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Чемпионат 05:00
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Российская газета вчера в 02:13
Здоровье

Прокуратура проверяет данные об изуродованной врачами роженице в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи роженице в Омске.
РЕН ТВ вчера в 01:40
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