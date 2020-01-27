Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.
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Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Российская газетавчера в 16:00

Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАССвчера в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известиявчера в 16:01

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБКвчера в 17:02

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ведомостивчера в 16:00

Счетная палата РФ указала на недостатки в работе Центробанка

REGNUMвчера в 18:15
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Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106 человек

Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 106.
Полит.ру вчера в 21:49
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM вчера в 02:02
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
RT на русском вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Коллеги пропавшей в Мексике Натальи Андрейченко заявят в полицию

Друзья и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания», обратятся в правоохранительные органы Мексики из-за ее пропажи.
Телеканал 360° вчера в 13:12
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 вчера в 03:07
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит вчера в 04:11
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:51
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 12:50
Здоровье

В Кузбассе заболеваемость ОРВИ выросла на 25 %

На минувшей неделе в Кузбассе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 25,3 %. Сообщает Роспотребнадзор по Кемеровской области.
Сибдепо вчера в 23:02
Общество

Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легенда Баскетбола Коби Брайнт погиб в результате крушения вертолета в горах Калабасасе, на борту была его 14 летняя дочь Джиджи.
Слово и Дело 26 января в 14:46
Общество

Гордума единогласно утвердила новые правила отчета мэра Екатеринбурга

Напомним, о необходимости принятия положения об отчете в гордуме заговорили летом прошлого года, когда мэр несколько месяцев отказывался представить им свой доклад.
Европейско-Азиатские новости 00:18
Происшествия

В Забайкалье 20 человек остались без жилья из-за пожара в жилом доме

ТАСС вчера в 23:20
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru вчера в 08:30
Экономика

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:57
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Экономика

Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Правительство планирует потратить в 2020 году на выплату маткапитала более 436 миллиардов рублей.
Телеканал 360° 26 января в 20:49
Футбол

«Зенит» может приобрести иракского полузащитника

Опорный полузащитник сборной Ирака, 21-летний Сафа Хади может продолжить карьеру в футбольной клубе «Зенит».
News.ru 00:43
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me вчера в 11:11
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
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