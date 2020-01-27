Экономика

ПРАЙМПРАЙМСчетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ

Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете
 Счетной палаты (.pdf).
Коммерсантъ01:47

Подробнее о событии

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известиявчера в 16:01

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБКвчера в 17:02

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАССвчера в 16:05

ЦБ ответил на данные Счетной палаты о сокращении числа участников финансового рынка

Rambler News Service04:31

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ведомостивчера в 16:00

Боевое сокращение

Российская газетавчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Президент США Дональд Трамп, представляя во вторник план по израильско-палестинскому урегулированию, заявил, что Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, воплощая этот план.
РИА Новости 12:29
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Политика

Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) предоставил китайской компании Huawei возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G.
iXBT.com 09:17
Происшествия

Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео

В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Известия 12:08
Шоу-бизнес

Гвен Стефани чрезмерно увлеклась косметическими процедурами

Пока Сальма Хайек, Кейт Уинслет и другие звезды выступают против пластики, рассказывая в интервью о пользе регулярных тренировок, правильного питания, сна и ухода за кожей, Гвен Стефани продолжает записываться к косметологам на «уколы красоты».
Sunmag.me 10:49
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Наука

Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги

Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
Ugpressa.ru вчера в 22:41
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 11:05
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Культура

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Актуальные Новости 07:01
Общество

«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Коммерсантъ 04:56
Экономика

ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие".
Интерфакс 03:07
Происшествия

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 03:40
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
RT на русском 12:15
Происшествия

СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

Известия 10:19
Экономика

В 2019 году ввод жилья в России вырос на 6,1%

Ввод жилья в России по итогам 2019 года составил 80,3 млн кв. метров, следует из предварительных данных Росстата (.pdf).
Коммерсантъ 09:00
Футбол

Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки

Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.
Спорт-Экспресс 07:15
Теннис

Федерер считает, что не заслужил победу в четвертьфинале

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Роджер Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.
ГЛАС.RU 03:24
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Богатейший человек Украины приобрел особняк бывшего короля

Газета.Ru 11:47
Гаджеты

Подтвержден дизайн дешевого iPhone

Авторитетный инсайдер Эван Бласс подтвердил в Twitter слухи о дизайне дешевого iPhone.
Lenta.ru 12:01
Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Футбол

Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
RT на русском вчера в 08:50
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
REGNUM 06:46
Политика

Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Украина.ру 06:28
Общество

В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов

В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Секрет фирмы 11:31
Общество

У жены Януковича нашли элитную недвижимость в Крыму

Lenta.ru 08:51
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное