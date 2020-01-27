с чего всё началось

Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Гвен Стефани чрезмерно увлеклась косметическими процедурами Пока Сальма Хайек, Кейт Уинслет и другие звезды выступают против пластики, рассказывая в интервью о пользе регулярных тренировок, правильного питания, сна и ухода за кожей, Гвен Стефани продолжает записываться к косметологам на «уколы красоты».

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Наука Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Футбол Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.

Гаджеты Подтвержден дизайн дешевого iPhone Авторитетный инсайдер Эван Бласс подтвердил в Twitter слухи о дизайне дешевого iPhone.

Политика В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.