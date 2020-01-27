Экономика
ПРАЙМСчетная палата РФ указала на риски финансовой системы РФ
Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
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Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъ01:47
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ЦБ ответил на данные Счетной палаты о сокращении числа участников финансового рынка
Rambler News Service04:31
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