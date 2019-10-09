Недвижимость
РосбалтСчетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России
Приобрести жилье в ипотеку могут только 30% российских семей. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на «правчасе» в Госдуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Возможность приобрести жилье в ипотеку есть только у 30% граждан», — сказала Орлова.
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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