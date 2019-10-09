Приобрести жилье в ипотеку могут только 30% российских семей. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на «правчасе» в Госдуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Возможность приобрести жилье в ипотеку есть только у 30% граждан», — сказала Орлова.

Счетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России

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