Недвижимость

РосбалтРосбалтСчетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России

Приобрести жилье в ипотеку могут только 30% российских семей. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на «правчасе» в Госдуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Возможность приобрести жилье в ипотеку есть только у 30% граждан», — сказала Орлова.
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Счетная палата призывает увеличить выдачу ипотечных кредитов

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В Счетной палате высказались за рост выдачи ипотечных кредитов для выполнения нацпроекта

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Стало известно, какое количество россиян могут позволить себе ипотеку

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Lenta.ru07:46

Счетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России

Росбалт07:00

Счетная палата: нацпроект «Жилье и городская среда» на грани срыва

Новый День06:39

СП: ипотека не может быть единственным средством улучшение жилищных условий

РИА Новости06:39
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Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

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Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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ЦСКА сыграет контрольный матч с «Коломной» во время паузы на игры сборных

Футболисты ЦСКА проведут контрольный матч с подмосковной "Коломной" во время паузы на игры сборных, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
РИА Новости 09:01
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Российская газета 08:56
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
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План «Перехват» объявлен в Москве после ограбления мужчины

Четверо неизвестных ограбили мужчину в столичном районе Выхино-Жулебино, в городе объявлен план "Перехват".
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Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

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Ким Кардашьян почтила в Ереване память жертв Геноцида армян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с детьми и сестрой почтила в Ереване память жертв Геноцида армян 1915 года.
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«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
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Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

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Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
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Nissan отзовет более 160 тысяч автомобилей в России

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«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
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Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.
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Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили

Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
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Светлана Юрьевна Орлова
Политик
Советский и российский политик. Аудитор Счётной палаты Российской Федерации с 23 ноября 2018 года. Губернатор Владимирской области.
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