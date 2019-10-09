Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России

Приобрести жилье в ипотеку могут только 30% российских семей. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила на «правчасе» в Госдуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Возможность приобрести жилье в ипотеку есть только у 30% граждан», — сказала Орлова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Счетная палата призывает увеличить выдачу ипотечных кредитов

ФедералПресс08:47

Счетная палата: нацпроект «Жилье и городская среда» на грани срыва

Новый День06:39

Стало известно, какое количество россиян могут позволить себе ипотеку

URA.Ru07:55

Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян

Lenta.ru07:46

Счетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан России

Росбалт07:00

В Счетной палате высказались за рост выдачи ипотечных кредитов для выполнения нацпроекта

ТАСС08:23

СП: ипотека не может быть единственным средством улучшение жилищных условий

РИА Новости06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Спорт

Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ

Известия 11:03
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Армия и оружие

Турция нанесла авиаудары по сирийским населённым пунктам

News.ru 09:48
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского

ФАН 08:21
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов.
Газета.Ru 11:25
Здоровье

5,5 тыс. жителей Курской области заболели ОРВИ

По итогам прошедшей недели в Курской области ОРВИ заболели 5595 человек, 75% - это дети.
ГТРК Курск 05:44
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Глава государства заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера».
Lenta.ru 11:36
Футбол

СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско

Сообщается, что руководство московского клуба поставило перед 34-летним тренером задачу попасть в зону еврокубков по итогам текущего сезона.
Sportbox.RU 10:49
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском вчера в 08:09
Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Политика

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников

Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

РИА Новости 09:54
Происшествия

В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Спорт

WADA получила ответ России по делу московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
Политика

Дмитрий Медведев назначил нового главу Росгидромета

Глава Правительства России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Гидрометеорологической службы России Игоря Шумакова.
Областная газета 08:42
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Общество

Власти обсудят создание федерального земельного фонда

Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.
РБК 06:22
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК 11:29
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Кино

Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»

Союзное Вече вчера в 05:59
Общество

В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.
РБК 09:00
Экономика

Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.
Computerworld Россия 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Светлана Юрьевна Орлова
Политик
Советский и российский политик. Аудитор Счётной палаты Российской Федерации с 23 ноября 2018 года. Губернатор Владимирской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное