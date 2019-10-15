Экономика
РИА НовостиСчетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
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Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм
ТАСС15 октября в 09:15
Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития
ТАСС Наука 14 октября в 18:06
Госпрограмма «Развитие здравоохранения» может не достичь целевых показателей - Счетная палата
Финмаркет15 октября в 02:44
Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития
Rambler News Service15 октября в 05:14
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Общество
Импортную технику «Газпрома» отключили через спутник
Две мобильные компрессорные станции производства компании LMF, которые используются при ремонте газопроводов, проходили испытания на объекте «дочки» «Газпрома».
RuNews24.ru 15 октября в 16:45
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Космос
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв в центре Галактики
Вечерняя Москва 15 октября в 21:00
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока»
На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".
Вестник Кавказа 15 октября в 08:21
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия
«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»
Одним из самых известных примеров экспертных ошибок являлись результаты судебно-медицинских (биологических) экспертиз вещественных доказательств по уголовному делу о серии убийств на сексуальной почве, совершенных Андреем Чикатило.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Здоровье
Доктор Мясников о страхах и онкологии: хочу утешить, рак не болит
Для ранних стадий рака более характерными симптомами являются малокровие, резкая потеря веса и общая слабость в организме, пояснил Александр Мясников.
Кубань 24 вчера в 17:58
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
Макей: Венцом интеграции РФ и РБ станет создание единого Центробанка
По словам главы МИД Беларуси, сегодня перед странами стоят другие задачи Венцом экономической интеграции России и Беларуси станет создание единого Центрального банка, в связи с этим пока нет смысла говорить об этом.
Союзное Вече 04:43
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Политика
Рада приняла закон о выплатах гражданам, сообщившим о коррупции
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом президентский закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.
РИА Новости 04:34
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
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Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.
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Транспорт
В ГИБДД собираются заменить устройства для контроля скорости авто
На смену фиксирующим скорость на российских дорогах камерам-треногам могут прийти новые автоматические комплексы, которые будут устанавливаться на крыше автомобилей ГИБДД.
Профиль вчера в 16:16
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Футбол
Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:20
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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