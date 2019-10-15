Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

Экономика Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Политика Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 17 октября.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.

Политика Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ Комментируя РИА Новости решение Элладской церкви, заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата".

Шоу-бизнес Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.

Армия и оружие Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Происшествия Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.

Происшествия Обвиняемые в убийстве екатеринбурженки заявили о своем раскаянии Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из Екатеринбурга заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Шоу-бизнес Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь Родные актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали пост, в котором подтвердили ее болезнь и попросили от сопереживающих людей просто искренней молитвы.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец» Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.

Спорт Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.