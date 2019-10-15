Экономика
РИА НовостиСчетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
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Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм
ТАСС15 октября в 09:15
Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития
Rambler News Service15 октября в 05:14
Госпрограмма «Развитие здравоохранения» может не достичь целевых показателей - Счетная палата
Финмаркет15 октября в 02:44
Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития
ТАСС Наука 14 октября в 18:06
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Армия и оружие
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Ранее США уже ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны.
Коммерсантъ вчера в 20:42
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия
В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Общество
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Хоккей
Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»
В первом периоде хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, отличились Каспери Капанен и российский нападающий Илья Михеев.
REGNUM 01:22
Армия и оружие
Засекреченный военный самолет А-100 напугал американские СМИ
Американские СМИ испугались появления в арсенале Минобороны России военных самолетов А-100, несмотря на то, что технические характеристики модели засекречены.
SM News вчера в 10:50
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Здоровье
В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди
REGNUM 15 октября в 14:00
Авто
Продажи электромобилей в РФ выросли в три раза за сентябрь
В отчетный период россияне приобрели 23 электромобиля, что в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года оказалось в три раза больше.
Tvoe-avto.com вчера в 09:36
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Гаджеты
Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС
Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
Rusargument вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
OAnews вчера в 09:09
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Армия и оружие
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.
Российская газета 00:46
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info 15 октября в 04:29
Экономика
Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика
Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»
16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года
Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.
Петербургский дневник вчера в 16:34
Общество
В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
Поезд разорвал на части иномарку на Сахалине
Поезд въехал в иномарку и разорвал ее на части у села Костромского на Сахалине.
Газета.Ru 00:13
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera 15 октября в 12:14
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском вчера в 07:37
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00