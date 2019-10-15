Экономика
РИА НовостиСчетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
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Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития
Rambler News Serviceвчера в 05:14
Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития
ТАСС Наука 14 октября в 18:06
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей 07:18
Политика
Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии
"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
ТАСС 19:21
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, ведомство заключило с компанией "Байкал-Инжиниринг" контракт на создание легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2.
Московский Комсомолец 19:10
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Экономика
Президент Ильхам Алиев собрал заседание Кабинета министров
Заседание Кабинета министров Азербайджана состоялось во вторник, 15 октября при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Sputnik Азербайджан вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 19:26
Авто
В РФ началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
32CARS.ru 14:29
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Аргументы и Факты вчера в 11:11
Политика
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 14 октября в 05:22
Космос
Первый ребенок в космосе родится через 12 лет
Вполне возможно, что уже через 12 лет в космосе родится первый ребёнок с Земли.
MedikForum.ru 06:30
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Футбол
Де Хеа и Погба не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм
Де Хеа получил повреждение в матче отборочного турнира ЕВРО-2020 с командой Швеции (1:1). Погба, пропустивший четыре из последних семи встреч из-за травмы лодыжки, не успевает набрать оптимальную форму к игре с "Ливерпулем".
РИА Новости 14:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru 15:14