Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
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Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм

ТАССвчера в 09:15

Счетная палата увидела риски недостижения показателей по госпрограмме экономического развития

Rambler News Serviceвчера в 05:14

Счетная палата не видит рисков невыполнения Госпрограммы научно-технологического развития

ТАСС Наука 14 октября в 18:06

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» может не достичь целевых показателей - Счетная палата

Финмаркетвчера в 02:44

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

РИА Новости14 октября в 17:00
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Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
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Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии

"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
ТАСС 19:21
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Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

В Минпромторге заключили контракт на создание самолета для замены Ан-2

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, ведомство заключило с компанией "Байкал-Инжиниринг" контракт на создание легкого многоцелевого самолета, который заменит Ан-2.
Московский Комсомолец 19:10
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Экономика

Президент Ильхам Алиев собрал заседание Кабинета министров

Заседание Кабинета министров Азербайджана состоялось во вторник, 15 октября при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Sputnik Азербайджан вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru 15:52
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Дни.ру 08:20
Происшествия

Около 35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

Газета.Ru 18:13
Транспорт

В РФ запретят ездить на новых авто без номеров

Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Политика

Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского

Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 19:26
Авто

В РФ началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x

Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
32CARS.ru 14:29
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Аргументы и Факты вчера в 11:11
Политика

В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»

Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 14 октября в 05:22
Космос

Первый ребенок в космосе родится через 12 лет

Вполне возможно, что уже через 12 лет в космосе родится первый ребёнок с Земли.
MedikForum.ru 06:30
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар в Сирии

Известия 18:29
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
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Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Футбол

Де Хеа и Погба не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм

Де Хеа получил повреждение в матче отборочного турнира ЕВРО-2020 с командой Швеции (1:1). Погба, пропустивший четыре из последних семи встреч из-за травмы лодыжки, не успевает набрать оптимальную форму к игре с "Ливерпулем".
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Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
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В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
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