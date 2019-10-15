Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

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