Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

Политика В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.

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Политика У Зеленского подтвердили перенос встречи «нормандской четверки» Представитель правительства Украины в Верховной раде, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещукподтвердила перенос на более поздний срок встречи «нормандской четверки» из-за отсутствия разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское.

Армия и оружие CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Политика Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.

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Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

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Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Культура Два автора получили Букеровскую премию в обход правил Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.

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ЖКХ В России введут единую платежную систему за ЖКХ Правительство поддержит законопроект о единой платежной системе за услуги ЖКХ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кабмин России.