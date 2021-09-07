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В Счетной палате сообщили о достижении пикового уровня цен на жилье в РФ

По словам аудитора Счетной палаты страны Натальи Труновой, цены уже "достигли потолка".
Деловое.ТВ
"Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка", - заявила Трунова.
РИА Новости
Аудитор Счетной палаты считает, что уже сейчас есть предпосылки для снижения цен на жилье.
Piter.tv
Центробанк ранее предупредил о рисках перегрева российского рынка недвижимости на фоне увеличения цен на первичное жилье.
Компания

С чего всё началось

Счетная палата: цены на жилье в России достигли потолка
Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, сказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
РИА Новости02:21

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Счетная палата: Цены на жилье в России достигли пикового уровня
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В Счетной палате оценили вероятность снижения цен на жилье в России
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Аудитор Счетной палаты Трунова сообщила, что цены на жилье в России достигли потолка
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Счетная палата: цены на жилье в России достигли потолка
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