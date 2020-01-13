Общество
EastRussiaСчетная палата: емкости полигонов ТКО в 10 регионах почти исчерпаны
Как отмечается в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, в семи регионах, в том числе в Камчатском и Приморском краях, а также на Чукотке остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время.
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Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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Сотрудники ФК «Уфа» спасли человека на борту самолета
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признал, что его команда по всем статьям проиграла сегодня во Владивостоке «Адмиралу» (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Происшествия
В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
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В Тверской области загорелся отель
Хоккей
«Флорида» забросила 8 шайб «Торонто», Дадонов отметился передачей
«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграла «Торонто» — 8:4. У хозяев дубль оформил Майк Хоффман.
Политика
МИД Ирана призвал Трампа не позорить персидский язык
У себя в Twitter он написал, что руки Трампа запачканы угрозами, санкциями и террором в отношении народа Ирана.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Общество
В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация
В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.