Общество

EastRussiaEastRussiaСчетная палата: емкости полигонов ТКО в 10 регионах почти исчерпаны

Как отмечается в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, в семи регионах, в том числе в Камчатском и Приморском краях, а также на Чукотке остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время.
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