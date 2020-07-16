с чего всё началось

Счетная палата: есть риск увеличения числа обманутых дольщиков в РФ

Футбол За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова. 3

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 2

Армия и оружие В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр Военнослужащие приступили к подготовке площадки для строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл Республики Тыва для оказания медпомощи гражданам, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу Минобороны России.

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 457

Экономика В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк. 2

Футбол Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки 6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. 3

Политика Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. 2

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 190

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 43

Гаджеты Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3. 14

Шоу-бизнес Агутин признался, что изменял Анжелике Варум Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется. 29

Политика CNN сообщил об исчезновении портретов Клинтона и Буша из фойе Белого дома Портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были удалены из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне на этой неделе, сообщает телеканал CNN.

Футбол Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.