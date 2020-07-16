Экономика
Avaho.ruСчетная палата: есть риск увеличения числа обманутых дольщиков в РФ
Счетная палата РФ увидела риски увеличения числа обманутых дольщиков в России, сообщила аудитор ведомства Светлана Орлова.
Читать в источнике
Оценить233
с чего всё началось
«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъ15 июля в 17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России
Интерфакс15 июля в 17:00
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Футбол
«Вест Хэм» выиграл у «Уотфорда» в матче чемпионата Англии по футболу
Лондонский «Вест Хэм» переиграл на своем поле «Уотфорд» 17 июля в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:57
Общество
За сутки в мире выявлено более 237 тысяч случаев коронавируса
Более 237 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировано в мире за последние сутки, общее число заболевших достигло 13 616 593.
RT на русском вчера в 17:21
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 16 июля в 06:30
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru 16 июля в 02:43
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 15 июля в 09:16
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США.
Evo-rus.com вчера в 15:34
Армия и оружие
В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр
Военнослужащие приступили к подготовке площадки для строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл Республики Тыва для оказания медпомощи гражданам, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу Минобороны России.
РИА Новости 00:03
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Наука
В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире
Созданный сверхтонкий зеркальный материал имеет атомы, которые находятся в специальном массиве оптической решетки.
Замана вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
Политика
CNN сообщил об исчезновении портретов Клинтона и Буша из фойе Белого дома
Портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были удалены из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне на этой неделе, сообщает телеканал CNN.
РБК 00:11
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости вчера в 11:10
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей вчера в 05:29