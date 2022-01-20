Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал свой прогноз на грядущий титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом Франсисом Нганну и обладателем «временного» титула в этом дивизионе Сирилом Ганом, который возглавит турнир UFC 270 в эти выходные в Анахейме (США).