Будьте в Плюсе

Счетная палата: господдержка позволила вдвое сократить число безработных в пандемию

Речь идет о действиях, направленных на сохранение занятости и поддержки безработных граждан.
ФАН
К июлю 2021 года зарегистрированных безработных было 1,2 млн человек.
Российская газета
Всего на сохранение рабочих мест в 2020-2021 гг. было направлено 91,1 млрд руб.
Российская газета
Отмечается, что всего дополнительными мерами было охвачено 14,8 млн человек, 1,6 млн организаций бизнеса, было сохранено более 9,5 млн рабочих мест.
Накануне.Ru

Подробнее о событии

Счетная палата: господдержка позволила вдвое сократить число безработных в пандемию
ФАН00:58
Счетная палата предлагает помогать безработным во время пандемии
Общественное телевидение России00:45
Куда исчезла безработица в России
Expert.ru16:07
В СП заявили, что число безработных в пандемию могло быть вдвое выше без мер господдержки
ТАСС16:16
Счетная палата предложила правительству разработать план поддержки безработных до конца пандемии
ПРАЙМ16:07
Счетная палата: число безработных в эпидемию могло быть вдвое выше без мер господдержки
Накануне.Ru19:00
Чем заняться
Российская газета16:00

Интересное

Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать из-за возможного вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России.
Lenta.ruвчера в 13:53

Вышел тизер сериала по «Властелину колец» с анонсом названия проекта

Проект получил название The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца Власти»).
Канобувчера в 10:17

Джен Псаки: США расценят пересечение российскими войсками границы с Украиной как вторжение

Псаки пригрозила, что подобные действия со стороны России повлекут «быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и союзников».
РБК19:52

Приемная дочь Анджелины Джоли вышла на прогулку с синими косами

Звезда Голливуда и общественный деятель Анджелина Джоли вышла на прогулку со своей приемной дочерью Захарой, которой 8 января исполнилось 17 лет.
Центральная Служба Новостейвчера в 02:05
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Разработчики Ghostrunner отложили релиз дополнения Project_Hel

Студии Slipgate Ironworks и One More Level объявили о решении отложить релиз загружаемого дополнения (DLC) Project_Hel для игры Ghostrunner.
REGNUM01:25

Казахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядков

Казахские силовики нашли в Алма-Ате несколько тайных захоронений радикалов, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января.
Lenta.ru02:32

Bloomberg: канцлер Германии Олаф Шольц предложил России признать, что сила в правде

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином.
Lenta.ru18:14

Bloomberg: ЦБ России поддержал идею запрета криптовалюты под влиянием ФСБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
РБК03:42

Колби Ковингтон: Ган станет новым чемпионом

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал свой прогноз на грядущий титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом Франсисом Нганну и обладателем «временного» титула в этом дивизионе Сирилом Ганом, который возглавит турнир UFC 270 в эти выходные в Анахейме (США).
Allboxing.ru18 января в 06:37

Занятия экстренно отменили во всех школах Челябинска

Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
РИА Новости02:49