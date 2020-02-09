Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.

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