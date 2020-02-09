Экономика
Газета.RuСчетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАСС02:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Общество
В 42 департаментах Франции объявили «оранжевый» уровень метеоугрозы
Предпоследний по рангу «оранжевый» уровень погодной опасности из-за приближения шторма «Кира» объявила в 42 департаментах Франции метеорологическая служба республики, 9 февраля сообщается на ее странице в Twitter.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Происшествия
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Футбол
Сергей Семак: «Победа над ЦСКА подняла настроение»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в товарищеском матче и подвел итоги испанского сбора перед возвращением в Санкт-Петербург.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Общество
Самолет Boeing преодолел скорость звука благодаря урагану Сиара
Самолет Boeing 747-400, принадлежащий British Airways (BA) и выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, которую уже не обслуживают сверхзвуковые самолеты.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Политика
В Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы
Проблема требовала решения но вопрос о том зачем было объявлять внеочередные выборы, если очередные должны были состояться в ноябре, остался.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Происшествия
Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына
Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Политика
Президент Армении назначил дату конституционного референдума
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам.