Экономика
КоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАСС02:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия
Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми).
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Единоборства
Джонс победил Рейеса решением судей, отстояв свой титул чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.
Здоровье
Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече
Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Недвижимость
Россияне оказались не готовы к росту цен на съемное жилье
Для двухкомнатных квартир динамика оказалось аналогичной: средняя цена снизилась на 1%, или до 26 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Культура
Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ
Происшествия
В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек
Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»
"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Происшествия
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Здоровье
В карантинный центр под Челябинском поступили шесть человек из Китая
Космос
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии
Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Технологии
Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Общество
В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP
Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.