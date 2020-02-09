Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:29

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ru03:13

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ru05:02

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ru04:46

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Ру04:45

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ru03:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
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Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
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Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии

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Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
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Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
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СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

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Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Коммерсантъ 00:25
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал запись с камеры на авиабазе Хмеймим, где приземлился уходящий от обстрела пассажирский самолет.
РИА Новости 02:45
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