Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
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В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
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Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

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Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

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Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

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