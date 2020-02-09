Экономика
КоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАСС02:07
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