Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов. По словам главы СП, инвентаризация таких объектов идет медленными темпами. "Недостаточно отражаются итоги такой инвентаризации", - сказал Кудрин.

Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Экономика Америка готовит для Китая страшную кару Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.

Экономика В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Здоровье 200-килограммовый мужчина попросил денег на здоровье у государства Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека Пол Мейсон попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как переживает за свою жизнь.

Здоровье Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.

Политика Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России «Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Игры Разработчик Halo и Destiny намекнул на создание новой игры В начале 2019 года Bungie отделилась от Activision Blizzard и получила полные права на франшизу Destiny.

Происшествия Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

Армия и оружие В России стартовал осенний призыв на военную службу Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.

Политика МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).

Общество Россиянам пообещали возвращение тепла На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18.

Спорт Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Киберспорт В CS:GO предложили переименовать «террористов» Michal Blicharz (@mbCARMAC) September 30, 2019 Slasher говорит, что в CS:GO должны переименовать «террорист и контртеррорист» в «защита и нападение».

Здоровье В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Кино На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой во второй раз Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.

Общество Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.