Экономика
РИА НовостиСчетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится в опубликованном отчете ведомства.Коммерсантъвчера в 18:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год
Коммерсантъвчера в 18:38
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика
США ввели санкции против российских следователей
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Политика
В ЕСПЧ начались слушания по иску Украины к России из-за Крыма
Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму.
REGNUM 06:01
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Общество
Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
Политика
Медведев напомнил Западу, что от санкций страдают обе стороны
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» напомнил, что применение экономических санкций наносит удар по обеим сторонам.
Свободная Пресса 06:43
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Хоккей
Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео
С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.
Чемпионат 04:45
Хоккей
«Ак Барс» отказался от услуг Бурдасова
Sportbox.RU 06:38
Гаджеты
«Билайн» запустит Центр экспертизы digital-сферы
Компания «Билайн» запустит в России Центр экспертизы digital-сферы.
Дни24 05:30
Политика
Семья «агента ЦРУ» Смоленкова сбежала из дома в США
Семья Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором ЦРУ, вывезенным в 2017 году из РФ в США, в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд (штат Виргиния) при виде журналиста, передает «РИА Новости» со ссылкой на владельца дома напротив Грега Талли.
Rambler News Service 03:57
Происшествия
В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции
В Красноярском крае началась служебная проверка по факту смерти начальника полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе, передает ТАСС.
РБК 05:27
Общество
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 05:35
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России
Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Футбол
ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы
Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Футбол
Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы
На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
РИА Новости 05:17
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03