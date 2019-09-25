с чего всё началось

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства. По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).

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Политика США ввели санкции против российских следователей Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.

Происшествия На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.

Политика В ЕСПЧ начались слушания по иску Украины к России из-за Крыма Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму.

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Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Общество Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

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Происшествия В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции В Красноярском крае началась служебная проверка по факту смерти начальника полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе, передает ТАСС.

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