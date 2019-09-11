с чего всё началось

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб. К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Происшествия Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.

Здоровье В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили должность уборщика Отцу шестерых детей Эдуарду Мамину, имеющему стаж работы хирургом почти 20 лет, в екатеринбургской ЦГБ № 7 предложили вакансию лифтера или уборщика, пишет портал Е1.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Космос Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

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Политика Захарова прокомментировала увольнение Болтона Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.

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Футбол Соболев: моя первая зарплата — 13 тыс. рублей Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, какой у него была первая заработная плата в «Томи».

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Происшествия СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

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Политика Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.