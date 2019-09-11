с чего всё началось

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб. К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ.

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Происшествия В центре Москвы горит здание Минюста В центре Москвы горит здание одного из подразделений Минюста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Гаджеты Презентован новый смартфон Oppo A9 Емкость аккумулятора смартфона составила 5 000 миллиампер-часов. На рынок девайс выйдет 16 сентября. Его стоимость пока не называется.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Политика Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.

Происшествия Автомат с газировкой взорвался в бизнес-центре в Москве Автомат с газированной водой взорвался в бизнес-центре в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

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