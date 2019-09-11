Экономика
ВедомостиСчетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб. К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ.
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с чего всё началось
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, выявленных при проверке Счетной палаты, составил 426 млрд руб., говорится в опубликованном отчете ведомства.Коммерсантъ10 сентября в 18:38
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Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей при исполнении бюджета за 2018 год
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