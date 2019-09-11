с чего всё началось

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб. К административной ответственности по представлению аудиторов привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два – в ФСБ.

Происшествия Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Происшествия В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.

Политика Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Армия и оружие Лавров заявил о завершении войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Шоу-бизнес Сати Казанова переедет из России Известная российская актриса и певица Сати Казанова переезжает на родину своего мужа – в Италию.

Экономика Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика СМИ обвинили Израиль в шпионаже за президентом США Удалось ли израильтянам получить какую-то информацию, неясно. В посольстве Израиля в США размещение устройств категорически отрицают.

Экономика Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.

Общество Что категорически запрещается делать в пятницу 13-го В пятницу 13-го не стоит заключать брак или играть свадьбу – такой союз бывает очень непрочным.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2» Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.

Авто Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

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Политика Экс-депутат Рады заявил о «шоке» в «Нафтогазе» из-за угрозы потери транзита В "Нафтогазе" ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, об этом написал в фейсбуке экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сославшись на свой источник в газовой компании.

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